2 yıl önce kansere yakalanan Şimal'den kötü haber! Sosyal medya paylaşımı üzdü! ''Çok üzgünüm'' Tam iyileşti derken bu kez...

1

Daha önce meme kanserini yendiği bilinen sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile beyin tümörü teşhisi konulduğunu duyurdu. 2012 yılında ilk albümünü çıkaran ve "Ucuz Roman," "Ferman," ve "Ağla Ağla" gibi şarkılarıyla tanınan Şimal, daha önce meme kanserini yenmişti. Ancak, yeni bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini endişelendirdi. İşte detaylar...