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2 yıl önce kansere yakalanan Şimal'den kötü haber! Sosyal medya paylaşımı üzdü! ''Çok üzgünüm'' Tam iyileşti derken bu kez...

Ünlü şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmasıyla başlayan zorlu mücadelesini zaferle tamamladı. 37 yaşındaki sanatçı, uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmanın sevincini sevenleriyle paylaştı. Tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde yapılan patoloji sonucuyla sağlığının tamamen düzeldiğini öğrenen Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu. Ünlü isim bu kez de tümöre yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 20:55 Güncelleme 09 Ocak 2024, 20:55
2 yıl önce kansere yakalanan Şimal’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımı üzdü! ’’Çok üzgünüm’’ Tam iyileşti derken bu kez... 1

Daha önce meme kanserini yendiği bilinen sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile beyin tümörü teşhisi konulduğunu duyurdu. 2012 yılında ilk albümünü çıkaran ve "Ucuz Roman," "Ferman," ve "Ağla Ağla" gibi şarkılarıyla tanınan Şimal, daha önce meme kanserini yenmişti. Ancak, yeni bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini endişelendirdi. İşte detaylar...

2 yıl önce kansere yakalanan Şimal’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımı üzdü! ’’Çok üzgünüm’’ Tam iyileşti derken bu kez... 2

37 yaşındaki şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalandıktan sonra uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

2 yıl önce kansere yakalanan Şimal’den kötü haber! Sosyal medya paylaşımı üzdü! ’’Çok üzgünüm’’ Tam iyileşti derken bu kez... 3

Kemoterapi, radyoterapi ve ameliyat sonrasında "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığını duyuran Şimal, eski güzel günlerine dönmüştü.

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