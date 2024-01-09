Dolunay Soysert’in 10 yıllık eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Meğer tanıştıktan 6 ay sonra evlenmişler...

17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yapan ve ardından oyunculuk dersi alarak sektör değiştiren Dolunay Soysert; Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Baskül Ailesi, İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun gibi yapımlarda rol aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu, bu süreçte özel hayatıyla da dikkat çekti. Soysert'in 10 yıl evli kaldığı meslektaşının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dolunay Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'de de rol alan eski eşi...