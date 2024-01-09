17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yapan ve ardından oyunculuk dersi alarak sektör değiştiren Dolunay Soysert; Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Baskül Ailesi, İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun gibi yapımlarda rol aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu, bu süreçte özel hayatıyla da dikkat çekti. Soysert'in 10 yıl evli kaldığı meslektaşının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dolunay Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'de de rol alan eski eşi...
İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan oyuncu Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren Soysert'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Soysert'in bir dönem evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.