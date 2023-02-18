Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir "Söylenecek bir şey yok" Deprem faciası sonrası Afra Saraçoğlu'yla ortak yayına katılmıştı
6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye'nin ciğeri yandı... Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, 10 ilde büyük bir yıkımda yaşandı. Deprem faciasının yaralarını sarmak için önceki 8 kanalın ortak olarak düzenlediği yardım kampanyasına katılan isimlerden biri olan Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir önceki gün set çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...
18.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 18.02.2023 12:18
Yalı Çapkını dizisine canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, ortak yayının ardından deprem felaketi ile ilgili açıklama yaptı.
O oyuncular arasında TV dizisi ''Yalı Çapkını'' dizisinin oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu da vardı.
Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen ortak yayına katılan isimlerden biri de Mert Ramazan Demir'di.