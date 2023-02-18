Mehmet Şef son sözü söyledi son kararı verdi "Dönmüyoruz" Masterchef ekibiyle birlikte deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya...
Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için deprem bölgesinin yolunu tutmuştu. Deprem bölgesine yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya günlerdir sahra mutfağında canla başla çalışıyordu. Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yalçınkaya son sözü söyledi.
Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı. Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişiriyor.
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem... Geriye büyük bir enkaz, yaralılar ve hayatını kaybeden binlerce insan... Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinde günlerdir yemek yaparak afetzedelere yardımcı olmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla dikkat çekmişti.
"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM..."
Mehmet Yalçınkaya paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. -2 derece dışarısı Kahramanmaraş'da binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş... Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" demişti.
Öte yandan günlerce ekip arkadaşlarıyla birlikte depremzedeler için sıcak yemekler yapan Mehmet Yalçınkaya barınaktaki an dostları unutmamıştı.