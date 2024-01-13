Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu paylaşıp öyle bir gönderme yaptı ki... "Sevgi her zaman iyileştirmiyor"

Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, kariyerinin en büyük sıçramasını yaptı. Yalı Çapkını sonrasında ne olacağı bilinmez ama şimdilerde bu şöhretin tadını çıkarıyor Demir. Gerek Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi gerek çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Demir son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bu paylaşım Afra'ya mı gönderme?