Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu paylaşıp öyle bir gönderme yaptı ki... "Sevgi her zaman iyileştirmiyor"

Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, kariyerinin en büyük sıçramasını yaptı. Yalı Çapkını sonrasında ne olacağı bilinmez ama şimdilerde bu şöhretin tadını çıkarıyor Demir. Gerek Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi gerek çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Demir son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bu paylaşım Afra'ya mı gönderme?
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'nda Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı.
Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.