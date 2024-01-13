Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla Bilginel'in oğlu Kayra kocaman oldu! Oğluyla paylaştı son haline yorum yağdı

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yla birlikte paylaşım yaptı. İşte detaylar...
2014 yılında oğlu Kayra ile Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönmüştü.
2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak oğlu Serkan Kayra'yı kucağına alan Leyla Bilginel oğlanı büyüttü. Leyla Bilginel'in oğlunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Leyla Bilginel olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU ÇİFTİ VE ÇOCUKLARI