Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi Esra Erol oldu ünlü sunucu paylaşıp uyardı! Videonun gerçekliği şoke etti

Yapay zeka dolandırıcılarının hedefinde bu kez Esra Erol var... Son dönemde artık gösteren yapay zeka dolandırıcılığında bu kez ünlü sunucu Esra Erol kullanıldı. Yapay zeka kullanılarak Esra Erol'un daha önce yayınladığı bir videosu değiştirildi ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir hale getirildi. Kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu gören Erol, suç duyurusunda bulundu. Erol, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak herkesi uyarmayı da ihmal etmedi.