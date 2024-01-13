Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni hedefi Esra Erol oldu ünlü sunucu paylaşıp uyardı! Videonun gerçekliği şoke etti

Yapay zeka dolandırıcılarının hedefinde bu kez Esra Erol var... Son dönemde artık gösteren yapay zeka dolandırıcılığında bu kez ünlü sunucu Esra Erol kullanıldı. Yapay zeka kullanılarak Esra Erol'un daha önce yayınladığı bir videosu değiştirildi ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir hale getirildi. Kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu gören Erol, suç duyurusunda bulundu. Erol, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak herkesi uyarmayı da ihmal etmedi.
Gündüz kuşağının sevilen ve ilgiyle takip edilen isimlerinden biri olan Esra Erol şimdi de yapay zeka dolandırıcılarının hedefi oldu. İşte haberin ayrıntıları...
Yapay zeka teknolojisinin günden güne geliştiğini hepimiz biliyoruz ancak bir yandan da çok tehlikeli bir hal almaya başladı.
Yapay zeka sayesinde pek kişinin haberi bile olmadığı videolar sosyal medyaya servis ediliyor ve bu da dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.