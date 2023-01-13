Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Efe karakteriyle dahil olan Fırat Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Almanya doğumlu olan 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Fırat Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Fırat Çelik'in memleketi...
13.01.2023 23:34 - Son Güncelleme: 13.01.2023 23:34
Yalı Çapkını kadrosuna Efe karakteriyle katılan Fırat Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları en çok "Fırat Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 41 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.