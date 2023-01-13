Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Efe karakteriyle dahil olan Fırat Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Almanya doğumlu olan 41 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Fırat Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Fırat Çelik'in memleketi...

takvim.com.tr
13.01.2023 23:34 - Son Güncelleme: 13.01.2023 23:34
Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

Yalı Çapkını kadrosuna Efe karakteriyle katılan Fırat Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

Almanya'nın Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğan Çelik'in özellikle memleketi merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

İnternet kullanıcıları en çok "Fırat Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 41 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

İşte başta Fırat Çelik olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Yalı Çapkını’nın Efe’si Fırat Çelik bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Almanya’da doğan Fırat Çelik’in memleketi...

HÜLYA DUYAR
Sivas

SON DAKİKA