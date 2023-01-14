9 ay önce evlenen Seda Sayan kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Genç eşi para saçtı! Çağlar Ökten’i karşısına alıp bakın nasıl döktürdü...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. Sürpriz bir kararla evlenen çiftin düğünü Beşiktaş'ta lüks bir otelde gerçekleşti.