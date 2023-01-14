9 ay önce evlenen Seda Sayan kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Genç eşi para saçtı! Çağlar Ökten’i karşısına alıp bakın nasıl döktürdü...
Çağlar Ökten ile 9 ay önce dünyaevine giren Seda Sayan, mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla çok konuşulan Sayan, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken görüntülere bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli takımıyla eşi Çağlar Ökten'in karşısında dans eden Sayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Çağlar Ökten'in Seda Sayan'ın yanında duran kadın davulculara para takması dikkat çekti. İşte detaylar...
14.01.2023 01:39 - Son Güncelleme: 14.01.2023 01:42
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. Sürpriz bir kararla evlenen çiftin düğünü Beşiktaş'ta lüks bir otelde gerçekleşti.
Leopar desenli takımıyla objektif karşısına geçen Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in karşısında dans ettiği anları kayıt altına alarak paylaştı.