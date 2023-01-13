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Haberler Magazin 10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Umut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serkan Tınmaz ile ortak sahneleriyle dikkat çeken Karakoç'un hayatı merak edilirken özellikle eşinin kim olduğu aratıldı. "Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorusunu yanıtını aratan internet kullanıcıları, nülü oyuncunun kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de oynayan 9 yıllık eşi kimmiş...

takvim.com.tr
13.01.2023 22:27 - Son Güncelleme: 13.01.2023 22:27
10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak konusu oldu.

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10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Umut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serkan Tınmaz ile ortak sahneleriyle dikkat çeken Karakoç'un özellikle eşi merak edilip araştırıldı.

10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

"Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorusunu yanıtını aratan internet kullanıcıları, nülü oyuncunun kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Karakoç'un 10 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız oyuncusuyla evlendiği ortaya çıktı.

10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

İşte Ceren Karakoç başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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