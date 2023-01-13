10 yıl, dile kolay! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...
Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Umut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serkan Tınmaz ile ortak sahneleriyle dikkat çeken Karakoç'un hayatı merak edilirken özellikle eşinin kim olduğu aratıldı. "Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorusunu yanıtını aratan internet kullanıcıları, nülü oyuncunun kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de oynayan 9 yıllık eşi kimmiş...
13.01.2023 22:27 - Son Güncelleme: 13.01.2023 22:27
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak konusu oldu.
Umut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serkan Tınmaz ile ortak sahneleriyle dikkat çeken Karakoç'un özellikle eşi merak edilip araştırıldı.
"Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorusunu yanıtını aratan internet kullanıcıları, nülü oyuncunun kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.