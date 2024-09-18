Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil’den “Ferit’in ablası gibi” yorumlarına yanıt! Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil için "Ferit'in ablası gibi duruyor" yorumları yapılmıştı. Pelin Akil, sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt verdi. Öte yandan Yalı Çapkını dizisinde Ferit ile Diyar karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Pelin Akil arasındaki yaş farkı dikkat çekti.