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Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil’den “Ferit’in ablası gibi” yorumlarına yanıt! Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil için "Ferit'in ablası gibi duruyor" yorumları yapılmıştı. Pelin Akil, sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt verdi. Öte yandan Yalı Çapkını dizisinde Ferit ile Diyar karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Pelin Akil arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 13:50
Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil’den Ferit’in ablası gibi yorumlarına yanıt! Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti 1

Pelin Akil, yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosuna Diyar karakteriyle dahil oldu.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil’den Ferit’in ablası gibi yorumlarına yanıt! Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti 2

Dizide Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yeni gözdesi Diyar rolüyle kamera karşısına geçen Akil için sosyal medyada "Ferit'in ablası gibi duruyor" yorumları yapıldı.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil’den Ferit’in ablası gibi yorumlarına yanıt! Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark dikkat çekti 3

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili açıklamada bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Akil, "Kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den yaş farkı eleştirilerine yanıt!

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