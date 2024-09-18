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Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu “Üzgünüm gelemem” deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikahından kareler sosyal medyayı sallarken gözler Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'na çevrildi. "Akşam planım var" notuyla ev hallerini yayınlayan Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına yapılan Pınar Deniz ile ilgili yorum ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 12:56
Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu Üzgünüm gelemem deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti 1

Kayıp dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Kaan Yıldırım, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu Üzgünüm gelemem deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti 2

Aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü oyuncu, 14 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Ezgi Eyüpoğlu ''Akşam planım var'' deyip ev hallerini paylaştı

Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu Üzgünüm gelemem deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti 3

Eyüboğlu ile 26 Haziran 2019 tarihinde boşanan ünlü oyuncu, daha sonra şarkıcı Hadise ile iki yıla yakın bir aşk yaşadı.

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