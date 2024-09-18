Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu “Üzgünüm gelemem” deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikahından kareler sosyal medyayı sallarken gözler Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'na çevrildi. "Akşam planım var" notuyla ev hallerini yayınlayan Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına yapılan Pınar Deniz ile ilgili yorum ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Kayıp dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Kaan Yıldırım, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü oyuncu, 14 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
Eyüboğlu ile 26 Haziran 2019 tarihinde boşanan ünlü oyuncu, daha sonra şarkıcı Hadise ile iki yıla yakın bir aşk yaşadı.