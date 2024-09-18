Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu “Üzgünüm gelemem” deyip paylaştı! Takipçisinin Pınar Deniz yorumu dikkat çekti

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikahından kareler sosyal medyayı sallarken gözler Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'na çevrildi. "Akşam planım var" notuyla ev hallerini yayınlayan Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına yapılan Pınar Deniz ile ilgili yorum ise dikkat çekti. İşte detaylar...