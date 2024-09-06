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Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil ile Mert Ramazan Demir arasında şaşırtan gerçek! Ferit’in yeni gözdesi meğer...

Pelin Akil, kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisine dahil oldu. Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit'in hayatına giren Diyar karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun hayatı da merak edildi. 2 çocuk annesi Pelin Akil'in rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 11:59
Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil ile Mert Ramazan Demir arasında şaşırtan gerçek! Ferit’in yeni gözdesi meğer... 1

Arka Sıradakiler, Ben Bu Cihana Sığmazam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Pelin Akil'in son adresi Yalı Çapkını oldu.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil ile Mert Ramazan Demir arasında şaşırtan gerçek! Ferit’in yeni gözdesi meğer... 2

Bunun üzerine Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit'in hayatına giren Diyar karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncunun hayatı da merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Diyar’ı Pelin Akil ile Mert Ramazan Demir arasında şaşırtan gerçek! Ferit’in yeni gözdesi meğer... 3

Pelin Akil Kimdir?
İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezun olan Pelin Akil 2016'da Anıl Altan ile evlendi, ikiz kızlarını dünyaya getirdi.

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