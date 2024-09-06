Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'dan icra itirafı! Amerika'dan dönüp açıkladı!

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'dan icra itirafı! Uğur Akkuş ile 2019 senesinde nikah masasına oturan Ebru Şallı, eşine ait bir icra takibinin kendisine kadar uzandığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Amerika'dan dönen eski manken Ebru Şallı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...