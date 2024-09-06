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Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'dan icra itirafı! Amerika'dan dönüp açıkladı!

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'dan icra itirafı! Uğur Akkuş ile 2019 senesinde nikah masasına oturan Ebru Şallı, eşine ait bir icra takibinin kendisine kadar uzandığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Amerika'dan dönen eski manken Ebru Şallı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 12:51
Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı’dan icra itirafı! Amerika’dan dönüp açıkladı! 1

Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Akkuş, son dönemlerde hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla gündem oldu.

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı’dan icra itirafı! Amerika’dan dönüp açıkladı! 2

Akkuş'a ait bir icra takibinin ise eşi Ebru Şallı'ya kadar uzandığı öne sürüldü.

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı’dan icra itirafı! Amerika’dan dönüp açıkladı! 3

Uzun bir zamandır Amerika'da olan eski manken Ebru Şallı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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