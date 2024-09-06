Alina Boz’dan bebek açıklaması! İlk kez konuştu! Umut Evirgen'in biricik eşi...

Aşk 101, Maraşlı gibi dizilerde rol alan Alina Boz, geçen aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine girdi. Kısa bir süre önce ise Alina Boz'un hamile olduğu iddia edildi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Boz, konuyla ilgili ilk kez konuştu.