Alina Boz’dan bebek açıklaması! İlk kez konuştu! Umut Evirgen'in biricik eşi...

Aşk 101, Maraşlı gibi dizilerde rol alan Alina Boz, geçen aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine girdi. Kısa bir süre önce ise Alina Boz'un hamile olduğu iddia edildi. Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Boz, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Alina Boz, ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yaptı.
Dergi çekimleri ve reklamlarda roller almasının ardından oyunculuk kariyerine 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başlayan Boz, Paramparça dizisinde Hazal karakteriyle tanındı.
Aşk 101, Maraşlı gibi dizilerde rol alan Alina Boz, geçen aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine girdi.