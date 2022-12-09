Yalı Çapkını’nın dediğim dedik Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...
Çekimleri Gaziantep'te Millet Hanı'nda, İstanbul'da ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, performansıyla bir kez daha beğeni topladı. Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını'nın Halis Ağas'sı Çetin Tekindor'un kardeşi...
09.12.2022 19:23 - Son Güncelleme: 09.12.2022 19:23
Çetin Tekindor, son olarak psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hikaye olduğu öğrenilen Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.