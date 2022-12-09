53 gün evli kalan Merve Boluğur ile Mert Aydın cephesinde bomba gelişme! Eski eşler bakın nasıl yakalandı! O görüntü kafa karıştırdı...

Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Boluğur, Mert Aydın'ın doğum gününde ise şu ifadeleri kullandı: "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü̈ eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim"