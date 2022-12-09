53 gün evli kalan Merve Boluğur ile Mert Aydın cephesinde bomba gelişme! Eski eşler bakın nasıl yakalandı! O görüntü kafa karıştırdı...
Küçük Sırlar, Acemi Cadı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak düğün kareleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Boluğur ile Aydın, nikah masasına oturduktan 53 gün sonra tek celsede boşandı. Ayrılıklarıyla uzun süre gündem olan ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur ile Mert Aydın, haftalar sonra birlikte görüntülendi. Eski eşler bakın nasıl yakalandı...
Küçük Sırlar, Acemi Cadı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturdu.
Nikah törenine saatler kala Mert Aydın'ın soyadını Instagram profiline ekleyen oyuncu, hem düğün öncesi hem de sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Boluğur, Mert Aydın'ın doğum gününde ise şu ifadeleri kullandı: "Kocaların kocası aslan kocam. İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü̈ eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim"
Ancak nikahtan kısa bir süre donra çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile son günlerde paylaşım yapmaktan kaçındı.