Vav TV İzle
Haberler Magazin 28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

Kavak Yelleri, Babil, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçek Kasım ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Düğünden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Enver'in nikah masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendiği iddia edildi. Konuya dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver'in hamileliği nedeniyle daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan da ayrıldığı öne sürüldü. Tüm bunlar yaşanırken Aslı Enver, son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha beğeni topladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
09.12.2022 18:45 - Son Güncelleme: 09.12.2022 18:45
28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' dizileri ve 'Kardeşim Benim' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

Ağustos başında ilk kez el ele görüntülenen ünlü çift, geçen Kasım ayında sessiz sedasız dünyaevine girdi.

28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evettt" mesajını yazdığı paylaşımıyla güzel haberi duyurdu.

28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

Eda Ece, Sinema Kobal, Burçin Terzioğlu, Seda Bakan, Serkan Altunorak, Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin, Bensu Soral, Burcu Biricik, Dolunay Soysert, Nur Fettahoğlu, Defne Samyeli, Ceyda Düvenci, Melisa Sözen, Hatice Şendil ve Demet Akalın gibi çok sayıda ünlü isim de tebrik mesajı yazdı.

28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

ASLI ENVER HAMİLE Mİ?
Aslı Enver, ikinci kez nikâh masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğu haberleriyle gündeme geldi.

SON DAKİKA