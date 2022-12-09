28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' dizileri ve 'Kardeşim Benim' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşamaya başladı.