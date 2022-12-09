28 gün önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edilmişti! 38 yaşındaki Aslı Enver son halini paylaştı! Gören hayran kaldı
Kavak Yelleri, Babil, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, geçek Kasım ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Düğünden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Enver'in nikah masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendiği iddia edildi. Konuya dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver'in hamileliği nedeniyle daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan da ayrıldığı öne sürüldü. Tüm bunlar yaşanırken Aslı Enver, son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha beğeni topladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
09.12.2022 18:45 - Son Güncelleme: 09.12.2022 18:45
'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' dizileri ve 'Kardeşim Benim' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşamaya başladı.
Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evettt" mesajını yazdığı paylaşımıyla güzel haberi duyurdu.
ASLI ENVER HAMİLE Mİ?
Aslı Enver, ikinci kez nikâh masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğu haberleriyle gündeme geldi.