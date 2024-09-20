Yalı Çapkını’nın Ayla’sı Derya Alabora “Boşanamadık” dediği 41 yıllık eşi ünlü oyuncu çıktı!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ayla karakterini canlandıran Derya Alabora'nın 41 yıl önce evlendiği ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ünlü çiftin evli olduğunu öğrenenler "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım, hiç yan yana görmedim" yorumlarında bulundu. Bakın Derya Alabora'nın "Boşanamadık" açıklamasında bulunduğu eşi kim...