Yalı Çapkını’nın Ayla’sı Derya Alabora “Boşanamadık” dediği 41 yıllık eşi ünlü oyuncu çıktı!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ayla karakterini canlandıran Derya Alabora'nın 41 yıl önce evlendiği ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ünlü çiftin evli olduğunu öğrenenler "Karı-koca olduklarını bilmiyordum", "Çok şaşırdım, hiç yan yana görmedim" yorumlarında bulundu. Bakın Derya Alabora'nın "Boşanamadık" açıklamasında bulunduğu eşi kim...
Derya Alabora, kadrosunda Beril Pozam, Pelin Akil, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Ayla karakteriyle dahil oldu.
Dizideki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Derya Alabora Kimdir?
Derya Alabora, 19 Ağustos 1959 tarihinde opera sanatçısı Nazım Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu'nun tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Selanik göçmenlerinden olan Derya Alabora, soyadını "İkinci annem" diye adlandırdığı teyzesinin soyadından aldı.