Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez’in eski eşi ünlü oyuncu çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisine Heves karakteriyle dahil olan Şebnem Dönmez'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun boşanmadan bir yıl sonra verdiği röportaj ise dikkat çekti. İşte Şebnem Dönmez'in üç yıl evli kaldığı ve 2007 senesinde boşandığı eski eşi...
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Heves karakteriyle dahil olan Şebnem Dönmez'in hayatı merak konusu oldu.
Şebnem Dönmez Kimdir?
1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya geldi.
2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Dönmez, Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.