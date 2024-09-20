Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez’in eski eşi ünlü oyuncu çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisine Heves karakteriyle dahil olan Şebnem Dönmez'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun boşanmadan bir yıl sonra verdiği röportaj ise dikkat çekti. İşte Şebnem Dönmez'in üç yıl evli kaldığı ve 2007 senesinde boşandığı eski eşi...