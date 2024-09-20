Hazal Filiz Küçükköse’nin “Öbür yarım gibiydi” dediği tek yumurta ikizine bakın!

1 Beni Affet, Kara Sevda, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu.

2 Bambaşka Sohbetler'e konu olan oyuncu, ailesi hakkında konuştu. Küçükköse, dört kardeş olduklarını ve ailede herkesin iki adı olduğunu dile getirdi.