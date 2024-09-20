Hazal Filiz Küçükköse’nin “Öbür yarım gibiydi” dediği tek yumurta ikizine bakın!

Beni Affet, Kara Sevda, Bir Peri Masalı gibi projelerde yer alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, konuk olduğu bir programda tek yumurta ikizi Deniz hakkında konuştu. Küçükken ayırt edilemediklerini söyleyen Küçükköse, "Öbür yarım gibiydi" ifadelerini kullandı. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi...
Beni Affet, Kara Sevda, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu.
Bambaşka Sohbetler'e konu olan oyuncu, ailesi hakkında konuştu. Küçükköse, dört kardeş olduklarını ve ailede herkesin iki adı olduğunu dile getirdi.
36 yaşındaki oyuncu, çocukluğundan üniversite yıllarına kadar ailesinin kendisine Filiz diye hitap ettiğini belirtti.