Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın hangi ünlü oyuncunun kardeşi çıktı! Meğer o da gözlerimizin önündeymiş

Başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yan karakterleri de sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Onlardan biri de Öznur Serçeler. Dizide Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncunun hikayesi henüz dizide ayrıntılarıyla anlatılmadı. Eşini kaybettikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.