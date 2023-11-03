Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı: Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, soykırımcı İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı insanlık olarak birleşme çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabında İngilizce bir video yayınlayan Uğur, "Kolaylıkla söyleyebiliriz ki şu anda deneyimlediğimiz 'cihad'dır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık" ifadelerini kullandı. İşte Deniz Uğur'un tüyleri diken diken eden o paylaşımı...
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı her geçen gün artarak devam ederken ünlü isimler de bu zulme sessiz kalmadı.
Dünyanın dört bir yanından ünlü isimler, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldıran kana susamış İsrail'e lanet yağdırdı.