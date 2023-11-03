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Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı: Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, soykırımcı İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı insanlık olarak birleşme çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabında İngilizce bir video yayınlayan Uğur, "Kolaylıkla söyleyebiliriz ki şu anda deneyimlediğimiz 'cihad'dır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık" ifadelerini kullandı. İşte Deniz Uğur'un tüyleri diken diken eden o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 12:03 Güncelleme 03 Kasım 2023, 12:16
Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı: Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık! 1

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı her geçen gün artarak devam ederken ünlü isimler de bu zulme sessiz kalmadı.

Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı: Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık! 2

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimler, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldıran kana susamış İsrail'e lanet yağdırdı.

Filistin’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı: Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık! 3

Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseldi.

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