Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”
Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Bugüne kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, kaleme aldığı uzun bir yazıyla suskunluğunu bozdu. İşte Hadise'nin o açıklaması...
14.10.2022 21:38 - Son Güncelleme: 14.10.2022 21:38
İki hafta önce Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı.
Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!