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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Bugüne kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, kaleme aldığı uzun bir yazıyla suskunluğunu bozdu. İşte Hadise'nin o açıklaması...

14.10.2022 21:38 - Son Güncelleme: 14.10.2022 21:38
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

İki hafta önce Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı.

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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Bugüne kadar iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Hadise, kaleme aldığı uzun bir yazıyla suskunluğunu bozdu.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise bir konuştu pir konuştu! Bu kez fena patladı! “Boşandığım eşim ve ailesine...”

Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

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