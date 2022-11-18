SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler'in Kıymet'i...
SON DAKİKA: Binnur Kaya'dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya vefat etti. Acı haberi Binnur Kaya'nın arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte detaylar...
18.11.2022 21:22 - Son Güncelleme: 18.11.2022 21:22
Şu sıralar Güzel Günler dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya vefat etti.
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Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" notunu düştü.
BABA NİSHATI!
Binnur Kaya yıllar önce verdiği bir röportajda babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, röportaj sırasında babasının kendisine verdiği bir nasihatten de bahsetmişti. İşte Binnur Kaya'nın röportajından dikkat çeken satır başları...