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Haberler Magazin SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler'in Kıymet'i...

SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler'in Kıymet'i...

SON DAKİKA: Binnur Kaya'dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya vefat etti. Acı haberi Binnur Kaya'nın arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

18.11.2022 21:22 - Son Güncelleme: 18.11.2022 21:22
SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

Şu sıralar Güzel Günler dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya vefat etti.

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GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

Acı haberi Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu.

SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" notunu düştü.

SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

Bilgin 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nden "Yılın Gazetecisi Ödülü"nü kazanan Mustafa Kaya'yla ilgili belgeyi de yayınladı

SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

BABA NİSHATI!
Binnur Kaya yıllar önce verdiği bir röportajda babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, röportaj sırasında babasının kendisine verdiği bir nasihatten de bahsetmişti. İşte Binnur Kaya'nın röportajından dikkat çeken satır başları...

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