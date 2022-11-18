SON DAKİKA: Binnur Kaya’dan kahreden haber! Ünlü oyuncunun en acı günü! Polat Bilgin sosyal medyadan duyurdu! Güzel Günler’in Kıymet’i...

BABA NİSHATI!

Binnur Kaya yıllar önce verdiği bir röportajda babasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, röportaj sırasında babasının kendisine verdiği bir nasihatten de bahsetmişti. İşte Binnur Kaya'nın röportajından dikkat çeken satır başları...