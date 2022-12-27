Fahriye Evcen doğurdu doğuracak derken su gibi bomba kareler! "Kavuşmaya az kaldı" dedi güzelliği mest etti eşi Burak Özçivit: "Bekliyoruz..."
Fahriye Evcen doğurdu doğuracak derken peş peşe bomba kareler! "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten, "Bekliyoruz" yanıtı geldi. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğin son zamanlarında olan Fahriye Evcen'in karnı burnunda halleri ve güzelliği kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Burak Özçivit de Instagram hesabından eşinin fotoğraflarını paylaşıp 'Su gibi' notunu yazdı. Fahriye Evcen'in 2. bebeğinin cinsiyeti de erkek... İşte Fahriye Evcen'in son hali...
27.12.2022 14:16 - Son Güncelleme: 27.12.2022 14:16
Fahriye Evcen doğurdu doğuracak derken su gibi bomba kareler! "Kavuşmaya az kaldı" dedi güzelliği mest etti. Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına eşi Burak Özçivit'ten, "Bekliyoruz" notu ve "Su gibi" yorumu geldi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor. Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.
Doğum için gün sayan Fahriye Evcen'in hamilelik pozlarına eşi Burak Özçivit'ten "Bekliyoruz" yorumu geldi.