Fahriye Evcen doğurdu doğuracak derken su gibi bomba kareler! "Kavuşmaya az kaldı" dedi güzelliği mest etti eşi Burak Özçivit: "Bekliyoruz..."

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor. Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.