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Yalı Çapkını'ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakın zamanda iki ayrılık iddiası gelmişti. Bunlardan biri Pelin karakterini canlandıra Buse Buçe Kahraman'a diğeri ise Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'den gelmişti. İddiaların detayları belli oldu.

19.01.2023 08:47 - Son Güncelleme: 19.01.2023 08:47
Yalı Çapkını’ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında flaş bir iddia gelmişti geçtiğimiz günlerde.

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Yalı Çapkını’ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Twitter'da bir hesap, Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın araya menajerini koyarak senaryoyu kendi lehine değiştirttiğini iddia etmişti.

Yalı Çapkını’ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Nedeni ise karakterine gelen eleştirilerden ve gidişattan rahatsız olmasıydı.

Yalı Çapkını’ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Dizide daha önce de kesilen sahneler sebebiyle bazı oyuncularla yapım ekibi arasında çekişmeler yaşandığı iddia edilmişti.

Yalı Çapkını’ndaki ayrılık kokusunu herkes almaya başlamıştı gerçek ortaya çıktı! Rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti meğer...

Bunlardan biri de Mert Ramazan Demir'e aitti. Demir'in karakterinin sürekli kadınlarla yakınlaşmasını eleştiren bir tweeti beğenmesi bu iddiaların kaynaklarından biriydi.

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