Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! 17’lik genç kız olan Kristina Pimenova son haliyle şoke etti! Onu bir de şimdi görün...
9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova, dünya çapında bir üne kavuştu. Küçük yaşta yakaladığı şöhretle adını geniş kitlelere duyuran Pimenova'nın son hali ise merak konusu oldu. Dünyanın yaşayan en güzel kızı olarak adlandırılan ve şimdilerde 17 yaşında olan Pimenova, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte her geçen yıl güzelliğine güzellik katan Kristina Pimenova'nın son hali...
19.01.2023 01:47 - Son Güncelleme: 19.01.2023 01:47
Dünyanın yaşayan en güzel kızı olarak adlandırılan ve 9 yaşındayken herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Moskovalı model Kristina Pimenova, sosyal medyada gündem oldu.