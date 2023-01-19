Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: "Saf heyecan..."

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: "Saf heyecan..."

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı. Şeyma Subaşı'nın gelinlik provasından yaptığı paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı pozlar kısa sürede gündem oldu. İşte heyecanlı olan Şeyma'dan gelen o kareler...

takvim.com.tr
19.01.2023 09:15 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:20
Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: Saf heyecan...

GELİNLİK GİYEN ŞEYME SUBAŞI'NIN SAF HEYECANI!

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: Saf heyecan...

"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: Saf heyecan...

Paylaşımında Melisa '' İnsanın 3 çocuğu olunca, en büyüğüne sevgi vermiyor ama seviyor. Çünkü ilk çocuğu. En küçük bebek onu daha çok seviyor. Ama ortanca...'' deyince annesi sözünü kesti.

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: Saf heyecan...

Ünlü isim, kızının söylediklerine karşılık '' Anne babalar çocuklar arasında ayrım yapmaz. O neden birkaç tane çocuk yapabilirim.'' deyince Melisa öfkelenerek çığlık attı.

Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: Saf heyecan...

Melisa Ilıcalı "Babama giderim o zaman" diyerek de annesini tehdit etti.

Bu paylaşımdan sonra pek çok takipçisi ise Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu düşünmeye başladı.

SON DAKİKA