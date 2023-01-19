Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı: "Saf heyecan..."
Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı. Şeyma Subaşı'nın gelinlik provasından yaptığı paylaşıma kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı pozlar kısa sürede gündem oldu. İşte heyecanlı olan Şeyma'dan gelen o kareler...
19.01.2023 09:15 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:20
GELİNLİK GİYEN ŞEYME SUBAŞI'NIN SAF HEYECANI!
Şeyma Subaşı gelinliğini giydi sosyal medya yıkıldı! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile heyecanı tavan yaptı peş peşe paylaştı.
"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.
Melisa Ilıcalı "Babama giderim o zaman" diyerek de annesini tehdit etti.
Bu paylaşımdan sonra pek çok takipçisi ise Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu düşünmeye başladı.