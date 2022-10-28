Yalı Çapkını'nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Suna ve Fuat...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışıyor. 5. bölüm merakla beklenirken Seyran'ın ablası Suna'nın gözünün dönmesi izleyiciyi telaşlandırdı. Ferit ile Seyran'ın önceden tanıştığını öğrenen Suna intikam yeminleri ediyor. Seyran'ın eski sevgilisini kışkırtan Suna diğer yandan da iddiaya göre ailenin içine girdikten sonra Fuat ile Asuman'ın ilişkisini bozacak. Herkes Sultan Ferit yasak aşkından bahsederken meğer Suna ve Fuat işi pişirecekmiş! İşte detaylar...
28.10.2022 15:50 - Son Güncelleme: 28.10.2022 15:51
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan çiçeği burnunda dizi Yalı Çapkını her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. 5. bölümü beklenen diziyle ilgili gelişmeler herkesi şoke etti.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizide yeni ve genç oyuncuların yanı sıra Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, İrem Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor.