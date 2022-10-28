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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Suna ve Fuat...

Yalı Çapkını'nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Suna ve Fuat...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde ortalık karışıyor. 5. bölüm merakla beklenirken Seyran'ın ablası Suna'nın gözünün dönmesi izleyiciyi telaşlandırdı. Ferit ile Seyran'ın önceden tanıştığını öğrenen Suna intikam yeminleri ediyor. Seyran'ın eski sevgilisini kışkırtan Suna diğer yandan da iddiaya göre ailenin içine girdikten sonra Fuat ile Asuman'ın ilişkisini bozacak. Herkes Sultan Ferit yasak aşkından bahsederken meğer Suna ve Fuat işi pişirecekmiş! İşte detaylar...

28.10.2022 15:50 - Son Güncelleme: 28.10.2022 15:51
Yalı Çapkını’nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Seyran’ın ablası Suna ve Fuat...

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan çiçeği burnunda dizi Yalı Çapkını her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. 5. bölümü beklenen diziyle ilgili gelişmeler herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Seyran’ın ablası Suna ve Fuat...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Seyran’ın ablası Suna ve Fuat...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizide yeni ve genç oyuncuların yanı sıra Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, İrem Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Seyran’ın ablası Suna ve Fuat...

4. bölümü geçtiğimiz Cuma günü yayınlanırken gözler 5. bölüme çevrildi.

Yalı Çapkını’nda yasak aşk ortaya çıktı! Cinsel ilişki yaşayıp çocuk sahibi olacak! Sultan Ferit işi pişirdi derken meğer Seyran’ın ablası Suna ve Fuat...

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Fragmanda Seyran'ın eski sevgilisi geldikten sonra ortalığın karıştığı yer alıyor. Ferit, Seyran ile eski sevgilisini sahilde görünce ortalığı bir birine katıyor. İki erkek yumruk yumruğa kavga ediyor.

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