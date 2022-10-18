Masterchef Yağız’ın sevgilisi harıl harıl aranıyor bakın kim çıktı! Çağatay’ı gönderdiği için vicdan azabı çeken Yağız’ın sevgilisi...

Somer Şef'in "Çağatay'ı potaya sen yolladın" demesi üzerine konuşan Yağız, "Çok üzüldüm. Bu durumdan kimse mutlu olamaz, herkesin hayalleri var burada. Çağatay'a böyle bir şey olması aklımın ucundan bile geçmezdi. Sadece o an bana doğru gelen şeyi yaptım. Kötü niyetle de yapmadım. Onun kendi hataları da bu sonucu doğurdu. Onu çok da seviyorum" dedi.