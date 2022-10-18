Masterchef Yağız'ın sevgilisi harıl harıl aranıyor bakın kim çıktı! Çağatay'ı gönderdiği için vicdan azabı çeken Yağız'ın sevgilisi...
Masterchef 2022, tüm hızıyla ekran macerasına devam ediyor. Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Bir yandan da zaman zaman gerilimli zaman zaman da duygusal anlar yaşanıyor. Yeni takımların belirleneceği oyun öncesi şeflerle konuşan yarışmacılardan Yağız'dan, Çağatay'ın vedasıyla ilgili vicdan azabı itirafı geldi.
Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yağız Özçelik. 22 yaşındaki yarışmacı, Masterchef'in ilk haftasında mavi takım kaptanı olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Somer Şef'in "Çağatay'ı potaya sen yolladın" demesi üzerine konuşan Yağız, "Çok üzüldüm. Bu durumdan kimse mutlu olamaz, herkesin hayalleri var burada. Çağatay'a böyle bir şey olması aklımın ucundan bile geçmezdi. Sadece o an bana doğru gelen şeyi yaptım. Kötü niyetle de yapmadım. Onun kendi hataları da bu sonucu doğurdu. Onu çok da seviyorum" dedi.
Yolladığım gün aslında bizim fikirlerimiz yarıştı. Barış'ın aklında büyük bir fikir vardı. Kıvanç abi en iyi tabağı yaptı. Çağatay'dan daha uçuk kaçık şeyler bekliyordum ama çıkmadı. Ondan onu yazmak geldi içimden. Ama olan Çağatay'a oldu. Çok üzgünüm. Pazar günü içeri Atike abla gelince işk Çağatay sandım hatta. Vicdan azabı çekiyorum bununla ilgili ama baktığımda da oyunun kuralı bu. Adam iki kere üst üste hata yaptı.