Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: "Nereden buldunuz bizi?"
Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına dönen ünlü çiftuzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Etiler'de alışveriş merkezinde 4 yıllık sevgilisi Tuğba Coşkun ile görüntülenen Fikret Orman kameraları karşısında görünce, "Yine nereden buldunuz bizi?" demeden geçmedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin annesi olan Tuğba Coşkun ve Beşiktaş eski başkanı olan sevgilisi Fikret Orman...
18.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 18.10.2022 12:53
"NEREDEN BULDUNUZ BİZİ?"
Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun 4 yıldır birlikte olduğu Fikret Orman ile alışveriş merkezinde görüntülendi.