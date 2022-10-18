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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: "Nereden buldunuz bizi?"

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: "Nereden buldunuz bizi?"

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına dönen ünlü çiftuzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Etiler'de alışveriş merkezinde 4 yıllık sevgilisi Tuğba Coşkun ile görüntülenen Fikret Orman kameraları karşısında görünce, "Yine nereden buldunuz bizi?" demeden geçmedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin annesi olan Tuğba Coşkun ve Beşiktaş eski başkanı olan sevgilisi Fikret Orman...

18.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 18.10.2022 12:53
Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman’la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: Nereden buldunuz bizi?

"NEREDEN BULDUNUZ BİZİ?"

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman'la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman’la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: Nereden buldunuz bizi?

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun 4 yıldır birlikte olduğu Fikret Orman ile alışveriş merkezinde görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman’la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: Nereden buldunuz bizi?

Evlilik hazırlığında olduğu iddia edilen çift kameraları karşısında görünce şaşkına döndü.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman’la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: Nereden buldunuz bizi?

Fikret Orman, "Yine nereden buldunuz bizi?" demeden geçmedi.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun sevgilisi Fikret Orman’la yakalandı! Flaşlar patlayınca şaşkına döndüler: Nereden buldunuz bizi?

Aşıklar geçtiğimiz aylarda önce Miami'ye ardından Meksika'ya geçip Tulum'da tatil yapmıştı.

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