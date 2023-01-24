Yalı Çapkını'nda ortalık yangın yeri! Gerçek hikayeyi anlatan Gülseren Budayıcıoğlu da sinirlendi o görüntüye tepki yağdı: "Madem cesareti vardı..."

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre; Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidiş şeklinden rahatsızlık duymaya başladı ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Bu iddia büyük ses getirirken akıllara da Mert Ramazan Demir iddiasını getirdi.