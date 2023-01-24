Yalı Çapkını'nda ortalık yangın yeri! Gerçek hikayeyi anlatan Gülseren Budayıcıoğlu da sinirlendi o görüntüye tepki yağdı: "Madem cesareti vardı..."
Yalı Çapkını'nda ortalık yangın yeri! Gerçek hikayeyi anlatan Gülseren Budayıcıoğlu da sinirlendi o görüntüye tepki yağdı. Yalı Çapkını dizisi için yeni bir kriz iddiası ortaya atıldı. Dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, iddiaya göre senaryonun gidişatından rahatsızlanıp hikayeyi bitirmek istedi. Yalı Çapkını için daha önce de, Mert Ramazan Demir'in hikayeden rahatsızlık duymaya başladığı öne sürülmüştü. Dizinin hayranları da isyan etti. Peki Yalı Çapkını'nda herkesi kızdıran olay ne? İşte o görüntü...
24.01.2023 15:40 - Son Güncelleme: 24.01.2023 15:46
"MADEM CESARETİ VARDI..."
Yalı Çapkını'nda ortalık yangın yeri! Gerçek hikayeyi anlatan Gülseren Budayıcıoğlu da sinirlendi, o görüntüye tepki yağdı...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Yalı Çapkını'nda iddialara göre kriz yaşanıyor. Eserin sahibesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun artık hikayeyi sonlandırmak istediği öne sürüldü.
Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir hakkında, oynadığı Ferit karakterinin hikayesinden rahatsızlık duyduğu öne sürülmüştü.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu dizide, Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ön plana çıkarılması fanların tepkisini çekti.