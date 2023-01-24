Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i belli oldu görenler şaştı kaldı! Hazal Kaya'nın yerine geçecek o isim ortaya çıktı meğer Demet Özdemir ile...
Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i belli oldu görenler şaştı kaldı! Hazal Kaya'nın yerine geçecek o isim ortaya çıktı meğer Demet Özdemir ile aynı dizide rol almış! Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i olurken, yeni Behlül'ün kim olacağına dair tahminler sosyal medya gündeminde yer alıyor. Kadro ise yavaş yavaş şekilleniyor. İşte Hazal Kayanın da merak ettiği Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i...
24.01.2023 14:04 - Son Güncelleme: 24.01.2023 14:04
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu.