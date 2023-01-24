Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu... Peker Açıkalın'dan bomba itiraf! Yıllar sonra 'kulak' gerçeğini açıkladı: "Saçlarım bu yüzden uzun..."
Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu... Peker Açıkalın'dan bomba itiraf! Yıllar sonra 'kulak' gerçeğini açıkladı. 'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'kapıcı Gaffur' karakteriyle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Peker Açıkalın, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Takipçilerini geçmişe götüren oyuncu, saçlarının neden hep uzun olduğunu da açıkladı. İşte hem son haliyle hem de itirafıyla dikkat çeken Peker Açıkalın'ın o paylaşımı...
"SAÇLARIM BU YÜZDEN UZUN..."
Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu... Peker Açıkalın'dan bomba itiraf! Yıllar sonra 'kulak' gerçeğini açıkladı.
Aslı, Burhan, Sacit, Şahika, Dilber Hala, Makbule, Tahsin Bey, Volkan, İffet Hanım, Selin, Fatoş, Volkan... 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası hem bir döneme damgasını vurdu hem de şimdilerde sosyal medyada da sık konuşulan, televizyonun kült yapımlarından biri haline geldi.
Ünlü oyuncu yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü:
"Ortaokula başladığım ilk gün. Farkındaysanız sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de, tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı çok. Özellikle ilk beş sene. Kulak halen büyük. Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür). Suçum ise derslerde her daim yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğersem, mesleğimin provalarını yapıyormuşum."
İtirafın ardından Peker Açıkalın'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. İşte başta Peker Açıkalın'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...