Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu... Peker Açıkalın'dan bomba itiraf! Yıllar sonra 'kulak' gerçeğini açıkladı: "Saçlarım bu yüzden uzun..."

Ünlü oyuncu yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Ortaokula başladığım ilk gün. Farkındaysanız sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de, tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı çok. Özellikle ilk beş sene. Kulak halen büyük. Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür). Suçum ise derslerde her daim yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğersem, mesleğimin provalarını yapıyormuşum."