Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık iddiaları! Gelişiyle gidişi tez oldu! O efsane başrol isim diziye veda mı ediyor? Ferit'le tam mutlu olacak derken...

Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. Seyirci tarafından sıkı takip edilen Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli olarak biliniyor. Sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim....