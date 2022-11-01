Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf: "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün..."
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf! Sosyal medya paylaşımları ve kızını sollayan sesi ile magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o günü Aleyna da ben de unutamıyoruz" diyen Havva Öztel bakın neler anlattı.
"ALEYNA'YI ALIP YETİŞTİRME YURDUNA VERMEK İSTEDİKLERİNDE..."
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf!
ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTI
Havva Öztel, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Öztel, Tilki ile ilişkisi ve yaşadıkları zorluklardan bahsetti. İşte Havva Öztel'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
"KIZLARIMLA ARKADAŞ GİBİ DEĞİLİM"
* Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.
* Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece "sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum" dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorum yapılmasını istemez.
"O DÖNEMİ HİÇ UNUTMUYORUM"
* Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, 'çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirm yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. Canımdan can gitti.