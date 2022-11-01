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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf: "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün..."

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf: "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün..."

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf! Sosyal medya paylaşımları ve kızını sollayan sesi ile magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o günü Aleyna da ben de unutamıyoruz" diyen Havva Öztel bakın neler anlattı.

01.11.2022 14:39 - Son Güncelleme: 01.11.2022 14:39
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den olay itiraf: Aleyna’yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün...

"ALEYNA'YI ALIP YETİŞTİRME YURDUNA VERMEK İSTEDİKLERİNDE..."

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay itiraf!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den olay itiraf: Aleyna’yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün...

ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTI

Havva Öztel, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Öztel, Tilki ile ilişkisi ve yaşadıkları zorluklardan bahsetti. İşte Havva Öztel'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den olay itiraf: Aleyna’yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün...

"KIZLARIMLA ARKADAŞ GİBİ DEĞİLİM"

* Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.

* Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece "sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum" dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorum yapılmasını istemez.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den olay itiraf: Aleyna’yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün...

"O DÖNEMİ HİÇ UNUTMUYORUM"

* Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, 'çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirm yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. Canımdan can gitti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den olay itiraf: Aleyna’yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti o gün...

* Geldiler ve gördüler, bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. 'Çocuğu kullanıyor mu?' çabasına girdiler. Öyle olmadığını gördüler.

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