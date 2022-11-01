Baba’nın çilekeş Fazilet Ana’sı Ayda Aksel’in kızı da ünlü çıktı! Güzelliğini görenler dönüp bir daha baktı! Meğer Ayda Aksel’in kızı...

1993 yılında Haluk Sami Yüngül'den boşanan Ayda Aksel, sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Efe adında bir erkek çocuğu doğuran Ayda Aksel, eşini 2010 yılında kaybetti. Kariyerine sayısız tiyatro oyunu, dizi ve film sığdıran Ayda Aksel'in kızı da annesi gibi sanata düşkün çıktı.