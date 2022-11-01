Baba'nın çilekeş Fazilet Ana'sı Ayda Aksel'in kızı da ünlü çıktı! Güzelliğini görenler dönüp bir daha baktı! Meğer Ayda Aksel'in kızı...
Show Tv ekranlarında yayınlanan oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Ayda Aksel gibi isimleri bulundura Baba dizisi 2.sezonuyla yoluna devam ediyor. Saruhanlı Ailesi'nin hikayesini anlatan dizinin en gözde isimlerinden biri, dizinin Fazilet'i, usta oyuncu Ayda Aksel. Ayda Aksel hakkında araştırma yapanlarsa kızının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Ayda Aksel olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veren Ayda Aksel, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı. 59 yaşındaki usta oyuncunun kızını görenler şaştı kaldı. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ilgi duyan Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi'ne tiyatro eğitimi aldı.
Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Ayda Aksel, ilk evliliğini inşaat mühendisi Haluk Sami Yüngül ile yaptı. Aksel'in bu evlilikten Leyla adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.
1993 yılında Haluk Sami Yüngül'den boşanan Ayda Aksel, sonrasında elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Efe adında bir erkek çocuğu doğuran Ayda Aksel, eşini 2010 yılında kaybetti. Kariyerine sayısız tiyatro oyunu, dizi ve film sığdıran Ayda Aksel'in kızı da annesi gibi sanata düşkün çıktı.
Özellikle Leyla ile fotoğrafları dikkat çeken Ayda Aksel'in kızına beğeni ve yorum yağıyor. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı ve ünlülerin çocukları.