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Haberler Magazin Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya'nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya'nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Özellikle de bazı isimler diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Onlardan biri de Burak Kaya. Zaman zaman bazı polemiklere girse de genel olarak yarışmanın yalnız kovboyu olan Burak Kaya hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

18.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 18.11.2022 09:40
Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya’nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

Masterchef Türkiye 2022'nin yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya'nın yarışmaya geldiği günden beri geniş bir kitlesi mevcut.

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Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya’nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da ilgisini çekti.

Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya’nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi.

Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya’nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.

Acun Ilıcalı direkt harekete geçti Masterchef Burak Kaya’nın kaderi değişti! Masterchef de neymiş Survivor bombası geliyor

Burak Kaya en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki detayları duyunca inanamadı.

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