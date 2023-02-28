Gökhan Özen'in son hali akıllara durgunluk verdi! 2 ay önce evinde kalp krizi geçirmişti görenler gözlerine inanamadı: "Bunu nasıl başardın?"
Gökhan Özen'in son hali akıllara durgunluk verdi! 2 ay önce evinde kalp krizi geçirmişti görenler gözlerine inanamadı. 2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen... Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızların da sevgilisi olmuştu. Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarıa rasına girmişti. 2 ay önce Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son hali gündem oldu. İşte 43 yaşındaki Gökhan Özen'in son hali...
Gökhan Özen'in son hali akıllara durgunluk verdi! 2 ay önce evinde kalp krizi geçirmişti görenler gözlerine inanamadı, "Bunu nasıl başardın" , "Zaman sende terse işliyor gibi" yorumları havada uçuştu.
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen 2000'li yıllara damga vurmuştu. Ünlü şarkıcı, 2 ay önce hayranlarını üzen bir haber paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve son haliyle de merak konusu olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"
Uzun zamandır Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"
Özen özellikle de Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gökhan Özen ve arkadaşı Serkan Kula, denizden tam 13.5 açıktaki uluslararası sularda bulunmuştu.