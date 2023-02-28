Gökhan Özen'in son hali akıllara durgunluk verdi! 2 ay önce evinde kalp krizi geçirmişti görenler gözlerine inanamadı: "Bunu nasıl başardın?"

"İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"

Uzun zamandır Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"