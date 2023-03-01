Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi yerli Barbara Palvin! Selahattin Paşalı'nın eşini görenler hayran kalıyor
Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır'la başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle ekranlara geri döndü. Özel hayatı yakından takip edilen Selahattin Paşalı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce hayran kaldı. 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarını alan çifti takdir topluyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
01.03.2023 10:13 - Son Güncelleme: 01.03.2023 10:14
Bu sezon ekranların sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor.
Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada "Ne şanslı adamsın", "Yerli Barbara Palvin" yorumlarında bulundu.
Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.