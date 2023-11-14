Yalı Çapkını'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir milyonluk lüks aracıyla arz-ı endam etti! Paraya kıyan Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. O gün bugündür inişli çıkışlı bir ilişki yürüten çiftten Mert Ramazan Demir önceki akşam Cihangir gecelerindeydi. Demir, yeni aracıyla İstanbul gecelerin arz-ı endam etti.