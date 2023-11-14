Yalı Çapkını'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir milyonluk lüks aracıyla arz-ı endam etti! Paraya kıyan Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. O gün bugündür inişli çıkışlı bir ilişki yürüten çiftten Mert Ramazan Demir önceki akşam Cihangir gecelerindeydi. Demir, yeni aracıyla İstanbul gecelerin arz-ı endam etti.
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı.