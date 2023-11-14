Makyajsız halini paylaşan Birce Akalay'ı görenler inanamadı "Sivilceli ve uçuklu yüzümle..." Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddia edilen Birce...

39 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'ın paylaşımı kısa sürede olay yarattı... Şimdilerde Bir Derdim Var adlı dizide boy gösteren, geçtiğimiz günlerde de Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddia edilen Birce Akalay, aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Sık sık paylaşımlar yapan Akalay, son olarak makyajsız halini paylaştı. Sivilceli ve uçuklu cildini paylaşan Akalay bakın neler söyledi.
Ekranların sevilen yüzlerinden olan Birce Akalay'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Birce Akalay son olarak paylaştığı makyajsız karesi ile hayranlarını şoke etti...
Bir Derdim Var'ın Nilüfer'i Birce Akalay sıfır makyaj haline sivilceli yüzü damga vurdu.