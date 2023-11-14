8 yıl önce evlendi! Tayanç Ayaydın körkütük aşık! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Dolunay Soysert’in partneri...

Birçok dizide rol alan ve şimdilerde Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında en çok "Tayanç Ayaydın evli mi? Tayanç Ayaydın'ın eşi kim?" soruları soruldu. Ayaydın'ın gözünden sakındığı eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Tayanç Ayaydın'ın gözünden sakındığı eşi...