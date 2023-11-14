Birçok dizide rol alan ve şimdilerde Dolunay Soysert, Yurdaer Okur, Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi isimlerle kamera karşısına geçen Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncu hakkında en çok "Tayanç Ayaydın evli mi? Tayanç Ayaydın'ın eşi kim?" soruları soruldu. Ayaydın'ın gözünden sakındığı eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Tayanç Ayaydın'ın gözünden sakındığı eşi...
44 yaşındaki ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aliye, Ömer, Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi.
TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.