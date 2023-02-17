Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti kaleminden çıkmıştı! Gerçek hikayelerin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Depremin etkilerini...
Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti kaleminden çıkmıştı! Gerçek hikayelerin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Depremin etkilerini giderebilmek için kolları sıvayan Gülseren Budayıcıoğlu yeni projesiyle gündemde. Son dönemde iddiaya göre Yalı Çapkını senaryosunun gidişatından rahatsız olduğu ve hikayeyi bitirmek istediği iddiasıyla gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu, bir başka dizi olan Kızılcık Şerbeti'nde de gerçek bir hikayeyi kaleme almıştı. Budayıcıoğlu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından yeni bir projeye imza attı. İşte detaylar...
Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti kaleminden çıkmıştı! Gerçek hikayelerin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu harekete geçti! Depremin etkilerini giderebilmek için kolları sıvayan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'dan yeni proje geliyor.
Türkiye'yi yasa boğan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından Gülseren Budayıcıoğlu depremzedelerin psikolojik etkilerini giderebilmek için hafta içi her gün ekranlarda olacak.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN YENİ PROJESİ
Gülseren Budayıcıoğlu'nun programının önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacağı iddia ediliyor.
Yalı Çapkını'nda finalin ayak sesleri duyulmuştu. Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu o sahnelere kızmış, Mert Ramazan Demir de isyan etmişti.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Yalı Çapkını son dönemde kriz iddialarıyla gündeme geliyordu. Eserin sahibesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun artık hikayeyi sonlandırmak istediği öne sürüldü.