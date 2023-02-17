Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan önceki gün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alkan, bugün annesini son yolculuğuna uğurladı. Yayınladığı duygusal mesajla yürek sızlatan oyuncuyu eski eşi Selen Görgüzel ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural gibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Öte yandan Alkan, Survivor nedeniyle Dominik'te olan kızı Zeynep Alkan'a haber vermediklerini söyledi.
17.02.2023 18:25 - Son Güncelleme: 17.02.2023 18:25
Hamdi Alkan'ın, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan'ın dün vefat etti. Acı haberi Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu.