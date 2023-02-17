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Haberler Magazin Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan önceki gün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alkan, bugün annesini son yolculuğuna uğurladı. Yayınladığı duygusal mesajla yürek sızlatan oyuncuyu eski eşi Selen Görgüzel ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural gibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Öte yandan Alkan, Survivor nedeniyle Dominik'te olan kızı Zeynep Alkan'a haber vermediklerini söyledi.

17.02.2023 18:25 - Son Güncelleme: 17.02.2023 18:25
Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Hamdi Alkan'ın, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan'ın dün vefat etti. Acı haberi Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu.

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Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alkan, şu ifadeleri kullandı: "Anneme veda... Canım annem dün akşam vefat etti.

Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Öylesine zor bir zaman ki... Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi.

Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı.

Hamdi Alkan’ın en acı vedası! Survivor’daki kızı Zeynep Alkan’a haber veremedi! Ünlüler destek oldu: Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Engin Can Ural...

Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü...

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