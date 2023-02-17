Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından ünlülerden mesaj yağdı! Armağan Çağlayan, Hadise, CZN Burak: "İnsanın ömrü kelebek gibi demişti"
Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından ünlülerden mesaj yağdı! Armağan Çağlayan, Gonca Vuslateri, Hadise, CZN Burak Taha Duymaz paylaşımlarıyla dikkat çekti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin ardından ünlülerden genç ismin kaybıyla ilgili peş peşe mesajlar geldi.
17.02.2023 16:19 - Son Güncelleme: 17.02.2023 17:18
"İNSANIN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ DEMİŞTİ"
Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından ünlülerden mesaj yağdı! Armağan Çağlayan, Hadise, Gonca Vuslateri, CZN Burak peş peşe paylaşımlar yaptı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."
Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.
Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu sosyal medyada Ragıb Narin paylaştı. Narin önceki gün paylaşımında "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.
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