Yalı Çapkını setinde kaos çıktı o isim senaryoyu beğenmedi değiştirtti "Bir kişi için senaryoyu nasıl değiştirirler" Olaylar olaylar...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılıyor. Her geçen gün hem set hem senaryosuyla ilgili bir haber basına yansıyan Yalı Çapkını setinden yine haber var.
03.01.2023 11:44 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:44
Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin setinden gün geçmiyor ki yeni bir haber gelmesin.
Yılbaşı yemeği bölümüyle çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinin senaryosu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.