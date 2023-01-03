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Haberler Magazin Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören 'siz bir de kızı Melodi'ye bakın' diyor! Kimse tanıyamadı: "Analı kızlı estetik"

Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören 'siz bir de kızı Melodi'ye bakın' diyor! Kimse tanıyamadı: "Analı kızlı estetik"

Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören "siz bir de kızı Melodi'ye bakın" diyor! Kimse tanıyamadı. Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi'yi görenlerin ağzı açık kaldı, "Analı kızlı estetik" yorumları havada uçuştu. Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Değişimiyle gündemden düşmeyen Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Yılbaşı için özel hazırlanan Ceylan dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ı görenler tanıyamazken, kızı Melodi de sosyal medyada annesi gibi gündem oldu.

03.01.2023 10:53 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:57
Aleyna Tilki’ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan’ın son halini gören ’siz bir de kızı Melodi’ye bakın’ diyor! Kimse tanıyamadı: Analı kızlı estetik

"ANALI KIZLI ESTETİK"

Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören 'siz bir de kızı Melodi'ye bakın' diyor! Annesini de kızını da kimse tanıyamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan’ın son halini gören ’siz bir de kızı Melodi’ye bakın’ diyor! Kimse tanıyamadı: Analı kızlı estetik

Son haliyle Aleyna Tilki'ye benzetilen Ceylan yılbaşı kıyafetiyle gündeme bomba gibi düştü.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan’ın son halini gören ’siz bir de kızı Melodi’ye bakın’ diyor! Kimse tanıyamadı: Analı kızlı estetik

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ı görenler "Aleyna Tilki sandım" demişti...

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan’ın son halini gören ’siz bir de kızı Melodi’ye bakın’ diyor! Kimse tanıyamadı: Analı kızlı estetik

Yıllar önce müzik piyasasına 'Küçük Ceylan' olarak adım atan 48 yaşındaki ünlü türkücü Ceylan, yılbaşı kıyafetiyle gündem oldu.

Aleyna Tilki’ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan’ın son halini gören ’siz bir de kızı Melodi’ye bakın’ diyor! Kimse tanıyamadı: Analı kızlı estetik

KIRMIZILAR İÇİNDE

Ceylan, bu defa kırmızılar içinde çıktı. Ceylan sahne tarzı ile sosyal medyaya damga vurdu.

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