Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören 'siz bir de kızı Melodi'ye bakın' diyor! Kimse tanıyamadı: "Analı kızlı estetik"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören "siz bir de kızı Melodi'ye bakın" diyor! Kimse tanıyamadı. Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi'yi görenlerin ağzı açık kaldı, "Analı kızlı estetik" yorumları havada uçuştu. Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Değişimiyle gündemden düşmeyen Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Yılbaşı için özel hazırlanan Ceylan dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ı görenler tanıyamazken, kızı Melodi de sosyal medyada annesi gibi gündem oldu.
03.01.2023 10:53 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:57
"ANALI KIZLI ESTETİK"
Aleyna Tilki'ye benzetilmişti... Şarkıcı Ceylan'ın son halini gören 'siz bir de kızı Melodi'ye bakın' diyor! Annesini de kızını da kimse tanıyamadı.
Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan'ı görenler "Aleyna Tilki sandım" demişti...