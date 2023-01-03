Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex büyüdü kocaman oldu! Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i evlat edinmişti görenler: "Maşallah koca adam olmuş"
Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex büyüdü kocaman oldu! Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i evlat edinmişti, Can'ı görenler, "Maşallah koca adam olmuş" , "Ne güzelsiniz..." yorumları yapıyor. Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve coronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönen Esra Akkaya yeni yıl paylaşımıyla yorum ve beğeni yamuruna tutuldu. Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile sosyal medya gündeminde.
03.01.2023 11:49 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:54
"KOCA ADAM OLMUŞ"
Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex büyüdü kocaman oldu! Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i evlat edinmişti görenler, "Maşallah koca adam olmuş" diyor.
Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki Esra Akkaya Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Sevilen oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Anne - oğulun karelerine yorum ve beğeni yağdı.